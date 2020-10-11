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18-річний мешканець Яворівщини насмерть розбився на мотоциклі

Соломія Головіна

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У Яворівському районі 18-річний мотоцикліст не справився з керуванням і врізався у бордюр. Внаслідок отриманих травм він помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Аварія сталася 10 жовтня близько 03:30 год. в с. Нагачів Яворівського району.

Водій мотоцикла «Ліфан», мешканець с. Нагачів, рухаючись по дорозі населеного пункту, не справився з керуванням та в’їхав у бордюр. Внаслідок ДТП водій мотоцикла із травмами різного ступеня важкості був госпіталізований у Яворівську районну лікарню, де близько 05:30 год. від отриманих травм помер.

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Обставини події встановлюються.

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