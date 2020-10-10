У Львові чоловік викрав автопричіп з передвиборчою агітацією

Правоохоронці викрили 33-річного зловмисника, який викрав на вулиці Медової Печери у Львові автопричіп з агітаційним банером. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, про крадіжку 27 вересня у поліцію повідомила керівник міського осередку однієї з політичних партій. Причіп марки «Автобан», на якому була встановлена металева конструкція з політичною рекламою, використовувався для передвиборної агітації.

Правоохоронцям вдалося встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився 33-річний мешканець Пустомитівського району. Власне 9 жовтня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника в одному із сіл району. Поліцейські виявили викрадений причіп у гаражі. Транспортний засіб вилучено.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Тривають слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення чоловіку про підозру в скоєнні крадіжки. Тепер чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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