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У Львові чоловік викрав автопричіп з передвиборчою агітацією

Соломія Головіна

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Правоохоронці викрили 33-річного зловмисника, який викрав на вулиці Медової Печери у Львові автопричіп з агітаційним  банером. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, про крадіжку 27 вересня у поліцію повідомила керівник міського осередку однієї з політичних партій. Причіп марки «Автобан», на якому була встановлена  металева конструкція з політичною рекламою, використовувався для передвиборної агітації.

Правоохоронцям вдалося встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився 33-річний мешканець Пустомитівського району. Власне 9 жовтня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника в одному із сіл району.  Поліцейські виявили викрадений причіп у гаражі. Транспортний засіб вилучено.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка)  ККУ. Тривають слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення чоловіку про підозру в скоєнні крадіжки. Тепер чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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