Під колесами вантажівки на Жовківщині загинув 18-річний хлопець

У с. Воля Висоцька Жовківського району водій вантажівки MAN наїхав на 18-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 10 жовтня близько 01:15 год. на автодорозі «Львів – Рава Руська».

Так, 33-річний водій автомобіля MAN з причепом мешканець с. Кривичі Золочівського району здійснив наїзд на 18-річного пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.

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