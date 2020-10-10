П'яний волиняни на площі Двірцевій погрожував молодику пістолетом

П’яний мешканець Волині на площі Двірцевій у Львові погрожував пістолетом 23-річному молодику. Правоохоронці затримали зловмисника, у нього вилучили зброю, кобуру, магазин та два ударники від кулемету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, в ніч на 10 жовтня патрульні отримали виклик на площу Двірцеву, де невідомі, зі слів 23-річного заявника, погрожували йому пістолетом.

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Зловмисника виявили неподалік і під час поверхневої перевірки у 21-річного мешканця Волинської області знайшли предмет схожий на пістолет. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Молодика супроводили у Залізничний відділ поліції, де в присутності понятих вилучили зброю, кобуру, магазин та два предмети, візуально схожих на ударники від кулемету. Справою займаються слідчі.

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