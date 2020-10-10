На Жидачівщині із річки витягли тіло 63-річного чоловіка

У річці Бережниця на Жидачівщині виявили тіло 63-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«9 жовтня об 11:00 год. надійшло повідомлення, що в с. Руда Жидачівського району в р. виявлено тіло мешканця с. Лівчиці Жидачівського району», – мовиться у повідомленні департаменту.

Рятувальники підняли тіло із води та передали правоохоронним органам.

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