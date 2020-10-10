На Самбірщині відкрили нову медамбулаторію

У місті Новий Калинів Самбірського району відкрили нову медамбулаторію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
У цьому закладі медичну допомогу зможуть отримати понад 5,5 тисяч жителів міста Новий Калинів та сіл Кружики, Калинів та Корналовичі.
Будівництво амбулаторії тривало впродовж року. Загальна вартість – понад 11 млн гривень.
Як зазначають місцеві мешканці, попередня амбулаторія була на першому поверсі гуртожитку. Приміщення старе, невелика площа, цвіль на стінах. Ба більше, між мешканцями гуртожитку і пацієнтами виникали часті конфлікти, бо перші хвилювались своє здоров‘я.
Новий заклад отримав сучасне медобладнання та автомобіль Renault Duster.
Нагадаємо, станом на сьогодні збудували 21 з 43-х сільських медамбулаторій на Львівщині в межах програми «Доступна медицина».
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Фото: ЛОДА
Соломія Головіна