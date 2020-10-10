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На Самбірщині відкрили нову медамбулаторію

Соломія Головіна

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У місті Новий Калинів Самбірського району відкрили нову  медамбулаторію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У цьому закладі медичну допомогу зможуть отримати понад 5,5 тисяч жителів міста Новий Калинів та сіл Кружики, Калинів та Корналовичі.

Будівництво амбулаторії тривало впродовж року. Загальна вартість – понад 11 млн гривень.

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Як зазначають місцеві мешканці, попередня амбулаторія була на першому поверсі  гуртожитку. Приміщення старе, невелика площа, цвіль на стінах. Ба більше, між мешканцями гуртожитку і пацієнтами виникали часті конфлікти, бо перші хвилювались своє здоров‘я.

Новий заклад отримав сучасне медобладнання та автомобіль Renault Duster.

Нагадаємо, станом на сьогодні збудували 21 з 43-х сільських медамбулаторій на Львівщині в межах програми «Доступна медицина».

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Фото: ЛОДА

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