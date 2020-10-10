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Кандидати в мери Львова вкрали агітаційні ролики у мера Варшави

Андрій Котенський

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Декілька українських політиків вкрали агітаційний передвиборчий ролик у мера Варшави Рафала Тшасковського. Про це повідомляють журналісти Телебачення Торонто.

Кандидати в мери зухвало шкарлетять!

Адаптивне! 🙃 Кілька політиків вкрали агітаційний передвиборчий ролик у мера Варшави Рафала Тшасковського. Це перший випадок в історії, коли депутати від Європейської солідарності, Самопомочі, Голосу та Свободи об’єдналися, щоб шкарлетити. Дуже смішно коли кандидати йдуть на вибори і обіцяють не красти. А потім ламаються ще на рівні передвиборчої агітації та програмних засад.

Posted by Телебачення Торонто on Tuesday, October 6, 2020

«Це перший випадок в історії, коли депутати від Європейської солідарності, Самопомочі, Голосу та Свободи об’єдналися, щоб шкарлетити», – йдеться у відео Телебачення Торонто із Майклом Щурем.

«Дуже смішно коли кандидати йдуть на вибори і обіцяють не красти. А потім ламаються ще на рівні передвиборчої агітації та програмних засад», – додають у описі відео.

Крали чи не крали? Львівський портал подає усі політичні відеоролики, які підозрюють у плагіаті:

Відео мера Варшави, було опубліковано значно раніше за відео українських політиків.

Видається, що навіть музика до відеоролика Руслана Кошулинського подібна до роботи колеги із Варшави.

“Не красти”, закликає Олег Синютка.

Яролав Рушчишин схоже також наступив на ті самі граблі.

Бізнесмен від “Самопомочі” Богдан Станіславський, теж створив копію ролика мера Варшави.

Оригінальне відео: Trzaskowski2020

 

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