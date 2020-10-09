Центр Довженка запрошує на лялькові вистави

У жовтні львів’ян та гостей міста запрошують на перегляд вистав Львівського академічного театру ляльок до Центру Довженка (пр. Червоної Калини, 81). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

11 жовтня о 14:00 год. глядачам пропонують переглянути виставу «Витівки Лиса Микити» за однойменним твором Івана Франка «Лис Микита».

18 жовтня о 14:00 год. – вистава «Троє поросят» за мотивами англійської народної казки.

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24 жовтня о 12:00 год. – вистава для малечі «А де ж п’яте?».

31 жовтня о 12:00 год. малюкам покажуть «Золоте Курча».

«Ляльковий театр підготував спеціальну програму вистав для гостей Центру Довженка. Запрошуємо усіх охочих на покази не лише, як глядачами, а й активними учасниками дійств», – коментує директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

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