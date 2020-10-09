Експрацівника лісгоспу на Старосамбірщині впіймали на незаконній рубці дерев

На Старосамбірщині поліцейські викрили незаконну вирубку дерев, якою займалися експрацівник лісгоспу та ще троє мешканців району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 6 жовтня близько 19:30 год. під час відпрацювання території Старосамбірського лісгоспу правоохоронці виявили чотирьох чоловіків, які незаконно вирубували дерева у лісовому масиві поблизу села Терло.

Зловмисниками, які рубали ліс, виявилися 50-річний місцевий мешканець, експрацівник цього лісгоспу, та ще троє мешканців Старосамбірського району віком 28, 31 та 34 роки.

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Правоохоронці вилучили зрубані дерева породи «ялиця», а також бензопили, ланцюги та вантажний автомобіль, за допомогою яких здійснювалося трелювання та вивіз незаконнно зрубаної лісодеревини.

За фактом цим відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду) ККУ. За це загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії, сума завданих збитків встановлюється.

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