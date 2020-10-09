Біля ТРЦ Victoria Gardens збудують готель і магазини

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив будівництво нового готелю на вул. Щирецькій, 33, що біля ТРЦ Victoria Gardens. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 9 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком затвердив львів’янину Андрію Василіву містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю із підземним паркінгом на вул. Щирецькій, 33.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,12 га, яка є у приватній власності. Її цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Також ділянка належить до зони багатоповерхової житлової забудови.

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Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 58,1%, а також встановив, що висота майбутнього готелю не повинна перевищувати 27,3 м.

Як видно з попередньої візуалізації, будівля готелю буде каскадного типу, матиме 7 поверхів.

Також поруч із готелем на вул. Щирецькій зведуть 4-поверховий магазин. Містобудівну документацію на нього отримали львів’яни Роман Козак і Володимир Марків.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Андрію Василіву належать дві будівельні компанії: ПП «Вікторія парк» і ПП «Про буд груп», а також архітектурне підприємство «Проект менеджмент».

А Володимир Марків і Роман Козак є власниками ТзОВ «Відеоко», що веде оптову торгівлю електронним і телекомунікаційним устаткуванням.

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