«Барком-Кажани» стартують в Суперлізі

Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» стартує у Чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

Перший матч оновлена команда «кажанів» зіграє сьогодні, 9 жовтня, на виїзді. У Городку, що на Хмельниччині, «Барком-Кажани» проведуть матч із ВК “Епіцентр-Подоляни”.

Цей поєдинок вже називають центральним у першому турі.

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Адже на майданчик «кажани» вийдуть новим складом: із 7 новачками, серед яких албанський діагональний Антон Кафарена, зв’язуючий з Куби Крістіан Мануель Тондіке Мехіас та капітан Юрій Семенюк. До речі, саме Юра назвав новий склад команди – найсильнішим з тих, що були.

«Епіцентр-Подоляни» теж не пасе задніх. Проти «кажанів» цього разу у складі «подолян» гратимуть як новачки, так і вихідці з «Барком-Кажани»: Владислав Діденко та Юрій Томин.

Стартує матч між «Барком-Кажани» та «Епіцентр-Подоляни» о 16.00 годині. Онлайн-трансляцію гри можна переглянути тут: