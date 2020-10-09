25-річного мешканця Нового Роздолу затримали з пакетом наркотиків

У четвер, 8 жовтня, у Жидачівському районі поліцейські затримали 25-річного хлопця із пакетом коноплі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, о 18.30 поліцейські зупинили в селі Бориничі скутериста, який порушував Правила дорожнього руху. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у хлопця пакет із коноплею.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські становили особу зловмисника – 25-річного мешканця Нового Роздолу, вилучили речові докази та скерували їх на експертне дослідження.

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За фактом було відкрте кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на термін до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція