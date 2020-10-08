У Самборі запрацював асфальтобетонний завод, потужність якого складає 160 тонн асфальту за годину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Асфальтобетонний завод спроєктований і виготовлений українським виробником «Кредмаш». У нього інвестували близько 30 млн гривень.
Як наголошують у ЛОДА, сучасне українське виробництво, яке відповідає всім технічним та екологічним вимогам, звели всього за три місяці. При цьому додають, що асфальтобетонна установка європейського рівня, вона не випускає шкідливого диму і практично не забруднює навколишнє середовище.
«Завдяки новому заводу темп ремонтів вдається зберігати стабільно швидким. Асфальтобетон використовуватимуть для ремонту та будівництва доріг Львівщини, зокрема вже застосували на ремонт вулиці Коновальця у Самборі. Потужності заводу вистачить для того, щоб покрити потреби частини області. З нашого боку ми підтримуватимемо діяльність підприємства. Це виробництво – приклад соціально відповідального бізнесу, який розвиває наш регіон, створює нові робочі місця і залучає інвестиції», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.
Також варто зауважити, що новий завод забезпечив роботою 15 кваліфікованих працівників.
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Соломія Головіна