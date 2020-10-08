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Посеред ночі на Науковій під час конфлікту чоловік підрізав знайомого

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські затримали 32-річного чоловіка, котрий під час конфлікту наніс ножові поранення своєму знайомому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Подія сталась 7 жовтня близько опівночі на вулиці Науковій у Львові. Зокрема, 32-річний львів’янин під час конфлікту зі своїм 25-річним знайомим завдав йому ножових поранень. Медики діагностували у потерпілого «колото-різану проникаючу рану стегна та живота».

Зловмисника затримали патрульні поліцейські та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції.

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За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере для затриманого запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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