ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині розшукують безвісти зниклого 29-річного чоловіка

Ольга Денисяка

|

На Львівщині правоохоронці розшукують 29-річного Панасюка Івана Леонідовича, який безвісти зник два роки тому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Працівники Буського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Панасюка Івана Леонідовича, 23.06.1991 р.н., уродженця та жителя с. Топорів, Буського району, Львівської області, котрий 19.10.2018 року не повернувся додому.

Реклама партнерів

Прикмети: зріст 165-168 см, середньої тілобудови, волосся темне, стрижка коротка, очі сірого кольору, ніс з горбинкою, підборіддя роздвоєне.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці (плечової кістки) у вигляді серця із полум’ям, шрам розміром 2 см на потиличній частині з лівої сторони голови.

Був одягнутий: камуфляжний костюм типу «Pixel», светр із рожево-червоними полосами, берци із шкірзамінника коричневого кольору.

Переніс мікроінсульт, хворіє на дегенеративно-дистрофічне ураження поперекового відділу хребта та остеохондроз.

Всім, кому що-небудь відомо про його місцеперебування, прохання зателефонувати за номерами: 067-946-34-23, 067-670-55-26 чи 102.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...