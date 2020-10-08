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Львівську молодь запрошують долучитися до «Еко-буму»

Соломія Головіна

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Львівську молодь запрошують взяти участь у безкоштовному екологічно-пізнавальному таборі «Еко-бум», який триватиме у карпатському селищі Східниця 23-25 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Упродовж цих днів учасники табору прибиратимуть територію Національного природного парку «Сколівські Бескиди», заглиблюватимуться в теми правильного сортування та zero-waste, розроблятимуть власні екопроєкти, а також відвідуватимуть цікаві туристичні локації Сколівщини.

«Під час перебування в «Еко-бумі» кожен учасник внесе свою часточку у розвиток довкілля без сміття, навчившись правильного поводження із відходами. Ми хочемо, щоб кожен, хто долучиться до нашої таборової команди, навчився не боятись брати на себе відповідальність за те середовище, у якому він живе і своїм прикладом надихав до цього інших: друзів, близьких, родичів», – каже організаторка «Еко-буму» Катерина Політицька.

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До табору, який організовує ГО «Центр ініціативної молоді», запрошують долучатись молодь віком від 18 до 28 років.

Щоб стати учасником табору, потрібно до 16 жовтня зареєструватися за посиланням. Проживання, трансфер та вечері для учасників будуть безкоштовними. Деталі дізнавайтесь за номером 380988147557 (Катерина) або за поштою [email protected]

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