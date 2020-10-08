Фальсифікована кава, соуси та солодощі. На Львівщині викрили масштабне виробництво контрафакту

Правоохоронці викрили на Львівщині діяльність групи осіб, які виготовляли та збували фальсифіковані продукти харчування через Інтернет до магазинів по всій Україні. Серед контрафакту – фальсифікована кава, спеції, соуси та дріжджі, солодощі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правопорушники підробляли більше десяти українських продуктових брендів. Поліцейські вилучили близько 10 тон контрафакту.

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Кіберполіція встановила, що до таких дій причетний 34-річний мешканець Київщини разом із сімома спільниками. Правопорушники у гаражних та складських приміщеннях виготовляли контрафактні продукти, зокрема, каву, спеції, приправи, маринади, соуси, салатні заправки, кондитерські вироби, тощо. Сировину для виготовлення харчів замовляли з-за кордону.

Фальсифіковані продукти маркували товарними знаками відомих вітчизняних виробників. Далі ці товари продавали через Інтернет, а також безпосередньо постачали підприємцям, які займалися оптовою торгівлею.

Правоохоронці провели 27 обшуків за місцями проживання фігурантів, в їхніх автівках, у складських приміщеннях та місцях виготовлення фальсифікованої продукції. У обшуках було залучено спецпідрозділ «ТОР».

Вилучено понад 10 тон готової контрафактної продукції. Також вилучено обладнання, сировину для виготовлення фальсифікату, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, банківські картки, «чорнові» записи та документацію. Усі речові докази направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ. Досудове розслідування триває.

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