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Для школярів створили комікси про коронавірус

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів. Вони створені в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

 

«Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. Тому ці комікси будуть розіслані в українські школи та поширюватимуться у соцмережах», – кажуть у МОЗ.

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Фото: МОН

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