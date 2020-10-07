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У селі на Турківщині відкрили новозбудовану медамбулаторію

Соломія Головіна

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У селі Либохора Турківського району відкрили новозбудовану медамбулаторію, будівництво якої обійшлося у 9 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зазначається, що раніше тут працював ФАП. Приміщення старе, без належних умов для роботи медиків і незручне для пацієнтів.

Тепер у новому закладі якісні медичні послуги отримуватимуть понад дві тисячі мешканців села, з них – 600 дітей.

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«Амбулаторію збудували в межах програми «Доступна медицина». Для неї також придбали все необхідне медичне обладнання та автомобіль Renault Duster. Щоб не тратити час і зусилля на добирання гірським регіоном, лікар, який тут працюватиме, буде забезпечений житлом», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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