ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові почали облаштовувати територію біля озера на Симоненка

Ольга Денисяка

|

6 жовтня у Львові почались роботи із облаштування благоустрою біля озера, що на вул. Симоненка. Так, цього року там планують облаштувати частину пішохідних доріжок, встановити лавки, урни, а також облаштувати вуличне освітлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У Франківській райадміністрації розповіли, що вчора підрядник почав заміняти доріжки зі східної сторони озера на Симоненка. Там буде викладений тротуар та георешітка, а також будуть встановлені лавки та урни.

Реклама партнерів

«Загалом, цього року ми плануємо там облаштувати 600 м2 пішохідних доріжок з екобруківкою, хідник та освітлення, а також встановити 10 лавок і 7 урн. Проте облаштування благоустрою біля озера потребує великих витрат, тому ми продовжимо реалізовувати його й наступного року», –  кажуть у Франківській РА.

Відомо, що на благоустрій біля озера на вул. Симоненка цьогоріч передбачено 1,2 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...