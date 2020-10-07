У Львові почали облаштовувати територію біля озера на Симоненка

6 жовтня у Львові почались роботи із облаштування благоустрою біля озера, що на вул. Симоненка. Так, цього року там планують облаштувати частину пішохідних доріжок, встановити лавки, урни, а також облаштувати вуличне освітлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Франківській райадміністрації розповіли, що вчора підрядник почав заміняти доріжки зі східної сторони озера на Симоненка. Там буде викладений тротуар та георешітка, а також будуть встановлені лавки та урни.

Реклама партнерів

«Загалом, цього року ми плануємо там облаштувати 600 м2 пішохідних доріжок з екобруківкою, хідник та освітлення, а також встановити 10 лавок і 7 урн. Проте облаштування благоустрою біля озера потребує великих витрат, тому ми продовжимо реалізовувати його й наступного року», – кажуть у Франківській РА.

Відомо, що на благоустрій біля озера на вул. Симоненка цьогоріч передбачено 1,2 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР