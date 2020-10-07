У львівському ліцеї імені Івана Пулюя предмет Захист України викладатимуть гвардійці

У львівському ліцеї ім. Івана Пулюя гвардійці будуть викладати предмет Захист України. Про це Львівському порталу повідомила офіцер групи інформації і комунікації військової частини 3002 Національної гвардії України Аліна Новікова.

Навчатись захищати Україну старшокласники ліцею ім. Івана Пулюя у цьому році будуть разом з гвардійцями 2 Галицької бригади Нацгвардії України. Військові мають понад двадцять учбових годин, які познайомлять дітей з основами військової служби.

На першому ознайомчому занятті учні 10-х та 11-х класів дізнались про Нацгвардію, її роль у сучасній Україні, функції. Не оминули і питання умов проходження строкової служби, служби за контрактом та вступу до Національної академії Національної гвардії України.

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У 2020 році школярів ще чекає ознайомлення зі статутами Збройних Сил України, заняття зі стройової підготовки, тактичної медицини, вогневої підготовки та професійно-психологічної. Кожне з занять буде проводити фаховий спеціаліст.

Як зазначила викладач ліцею Людмила Саковець, Захист України – це предмет, до викладання якого мають залучатись саме військові:

«Нам дуже приємно, що Національна гвардія має розуміння актуальності даного предмету і постійно підтримує нас у наших починаннях. Зараз ми презентували програму, за якою будемо працювати. Окрім того плануємо проводити спільні спортивні змагання та ігри».

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Фото: Нацгвардія