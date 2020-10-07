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«Спочатку треба полюбити, а потім – навчати». Історія вчителя зі Львова, який переміг у номінації від Global Teacher Prize

Вероніка Рой

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У суботу, 3 жовтня, 69-річний вчитель української мови та літератури Олег Швед, який працює у лікарні ОХМАТДИТ у Львові, здобув перемогу у номінації «Вибір серцем» на конкурсі Global Teacher Prize Ukraine. Відтак в управлінні освіти Львівської міської ради розповіли історію педагога, який зараз допомагає навчатися діткам, які лікуються в в ОХМАТДИТі.

 

69-річний Олег Швед присвятив освіті понад 45 років, 30 з яких – роботі в львівському ОХМАТДИТі. Перед тим обіймав посади у Новому Роздолі, Самборі і Львові. Певний час навіть був директором школи №71, але потім вирішив працювати безпосередньо з дітьми. Саме тоді при ОХМАТДИТі відкривалася школа, і Олегу Шведу, який викладає українську мову та літературу, запропонували там роботу.

«Мені пощастило сюди потрапити (потрапити в ОХМАДИТ, – ред.). Відділи у лікарні різні. Хтось затримується тут на кілька днів, а хтось – і на пів року. За цей час можна дуже зріднитися з дітьми. Мені подобається така робота, адже я можу трохи відволікти їх від цієї біди і болю. Тому педагоги мають бути досконалими. І забувати про всі свої почуття, переступаючи вранці поріг, щоб бути ліками для дітей і їхніх батьків», – розповідає Олег Швед.

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Він зауважує, що йому не склало труднощів перейти від звичайних уроків до навчання у лікарні.

«Спочатку треба полюбити, а потім – навчати. Бог дав мені цю любов. Я б їм усім небо прихилив. І діти це відчувають, запитують, коли ще я прийду. Влітку я не можу дочекатися, коли знову нарешті туди побіжу, як на крилах. Я просто щасливий, бо живу цим. Як кажуть китайці, вибери собі таку професію, щоб ти не працював жодного дня в житті, а відпочивав на роботі. Ось так і в мене. Я вже старша людина, але й досі наче літаю над землею», – каже педагог.

Олег Швед зазначає, що головним його завданням є те, щоб дитина відчувала, що її люблять і підтримують.

«Мене всі знають як мандрівника поверхами. Головне, щоб у людини було бажання. Так, у нас немає розкішних класів, але це зовсім не проблема, адже діти тут на певний час. Тому потрібно лише, щоб вони не забули матеріал. Підходиш до ліжечка і разом з дитинкою розгортаєш підручник. Трохи працюємо письмово, трохи – усно. Ми хочемо, щоб маленька дитина відчувала, що її люблять і підтримують. Коли вона не уникає нас, а запрошує прийти ще – це найбільша оцінка нашої праці. Адже бувають різні ситуації. Я надовго запам’ятаю роботу з хлопчиком, який втратив ногу. Можна лише уявити, в якому стані була ця дитина. І яке щастя було для нас, коли ми переламали його сумні думки. У нього з’явилися іскри оптимізму. Він зрозумів, що ще зможе багато чого досягти. Тоді на наших очах народилася інша людина. Якщо дитина має гарну кваліфіковану підтримку – це може бути стартом її великих можливостей. Тому наша робота тут – дуже відповідальна» – наголошує чоловік.

В управлінні освіти кажуть, що перемога у конкурсі була для вчителя несподіванкою. За кілька днів до нагородження вчителю зателефонували і повідомили, що його висунули на премію. Однак син Олега Шведа був категорично проти поїздки до Києва в час пандемії. Тому вчитель подзвонив і відмовився. А через кілька днів йому знову зателефонували і запитали, чи зможе він прийняти кореспондентів у себе вдома, щоб ті зняли, як він дивиться нагородження.

«Я дуже радий, що Бог дав мені таку професію, де я можу бути корисний людям і водночас отримувати задоволення . Бо щоб когось запалити, потрібно самому горіти. А я такий, що горю. І оченята дітей одразу також запалюються. Вони це відчувають. Я отримую від цього велику насолоду» – підсумовує вчитель.

Нагадаємо, 3 жовтня назвали переможця щорічної премії Global Teacher Prize Ukraine. Зокрема, найкращим вчителем України став педагог з Тернополя. У номінації «Вибір серцем» перемогу здобув вчитель зі Львова Олег Швед.

Нагадаємо, Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів. Вона має на меті відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію в 2017 році заснувала ГС «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.

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Фото: управління освіти

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