На Сокальщині викрили схему незаконної вирубки та експорту лісу

У Сокальському районі Львівщини викрито групу осіб, яка незаконно вирубувала та експортувала за кордон лісопродукцію. Зокрема, таким «бізнесом» займалися службовці державного лісогосподарського підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Правоохоронні органи викрили службовців державного лісогосподарського підприємства, які у складі групи осіб налагодили у Сокальському районі Львівщини схему розкрадання деревини особливо цінних порід.

За даними слідства, вказані службові особи під час офіційних рубок здійснювали самовільні, створюючи так звані надлишки необлікованої лісопродукції, яка за готівку реалізовувалась суб’єктам підприємницької діяльності.

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Так, зрубана деревина завантажувалась на спеціально обладнаний транспорт приватних підприємців, перевозилась на пилорами, перероблялась, а згодом, на підставі фіктивних документів, експортувалась за кордон.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено: 3 вантажівки з деревиною, чорнові записи, готівкові кошти: 8422 доларів, 2500 євро та 11000 гривень та інше спецобладнання.

На цей час слідчі дії тривають, встановлюється розмір збитків завданих державі.

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