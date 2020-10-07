Мінекономіки остаточно скасувало паперову Книгу скарг

В Україні набув чинності наказ Мінекономіки, який скасовує обов’язковість ведення Книги відгуків та пропозицій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Як пояснюється, це стало черговим кроком в напрямку дерегуляції, цифровізації бізнес-процесів та зменшення застарілих норм.

«До цього підприємці були змушені витрачати час та значні кошти на адміністрування Книги відгуків та пропозицій, яка знаходилася у кожному торговому відділі та у кожному залі закладу громадського харчування. В рік такі витрати сягали понад 44 млн гривень. В цю суму включались організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг. Варто зауважити, що наявність Книги не гарантувало розв’язання проблемних питань, які виникали у покупців», – мовиться у повідомленні.

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При цьому у відомстві наголошують, що в сучасному світі є більш ефективні та зручні інструменти контролю та захисту прав споживачів. Так, можна залишати свої відгуки через «гарячу лінію», електронне та класичне листування чи соціальні мережі. Крім того, сьогодні споживачі можуть звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів за захистом порушених прав як в паперовому, так і електронному вигляді. В територіальних органах Держпродспоживслужби та в багатьох місцевих держадміністраціях створені та функціонують консультаційно-інформаційні служби, де споживачі можуть отримати інформацію та допомогу по захисту своїх прав.

«Така практика цілком відповідає європейським та світовим стандартам, сприятиме налагодженню ефективної комунікації між бізнесом та споживачем й дозволить зменшити кількість «формальних» перевірок бізнесу», – підсумовують у Мінекономіки.

Варто додати, що в березні 2019 році уряд скасував обов’язкове ведення Книги відгуків та пропозицій. Проте вимоги та згадки про книгу скарг залишалися в низці нормативних документів, зокрема, наказах Мінекономіки. Як наголошують у відомстві, «сьогодні остаточно скасований цей застарілий та неефективний інструмент захисту прав споживачів».

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