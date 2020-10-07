Львівські патрульні повернули батькам 6-річного хлопчика, який загубився, гуляючи з сестрою

У Львові оперативно розшукали батьків 6-річного хлопчик, котрий загубився, коли гуляв із сестрою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

6 жовтня патрульні отримали виклик від перехожого про дитину, яка загубилася. Зі слів заявника, він побачив у парку Франка у Львові розгубленого малолітнього хлопця, який сказав, що загубився.

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Інспектори приїхали на місце події, де виявили 6-річну дитину. Хлопець розповів, що гуляв зі старшою сестрою і загубився. Патрульні встановили контакти батьків. Вони викликали 38-річну маму і разом з нею та її сином проїхали у Галицький відділ поліції для дачі пояснень.

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Фото: патрульна поліція