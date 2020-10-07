Де на Сихові 8 жовтня не буде води: перелік вулиць

Кілька вулиць у Сихівському районі завтра, 8 жовтня, зостануться без водопостачання з 10:00 год. і до 17:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Подачу води вимушені припинити у зв’язку з плановими роботами із заміни запірно-регулюючої арматури 250 мм на вул. Гашека, 15−20.

Без водопостачання будуть: вул. Стрийська, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 71б, 73, 75, вул. Скорини, вул. Гашека, вул. Боднарська, вул. Демнянська, вул. Максимовича.

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Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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