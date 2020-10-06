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Вимагав 500 доларів США: мешканець Яворова шантажував знайому інтимним відео

Вероніка Рой

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Поліцейські викрили мешканця Яворова, котрий шантажував знайому інтимним відео. За нерозповсюдження файлів чоловік вимагав у жінки 500 доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

5 жовтня до поліції звернулась 39-річна мешканка Яворова. Жінка повідомила, що її знайомий шантажує її. 34-річний чоловік вимагав у неї 500 доларів США за нерозповсюдження в інтернеті відео інтимного характеру з участю жінки. Гроші мешканка Яворова мала переказати на картку чоловіка.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність чоловіка до вчинення цього кримінального правопорушення. Також під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у нього речові докази.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.  Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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