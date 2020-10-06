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Вночі у Львові знайшли безвісти зниклу дівчину

Ольга Денисяка

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Вночі 6 жовтня патрульні розшукали безвісти зниклу 20-річну дівчину, яка перебувала в розшуку в Києві. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Близько 03:00 год. до поліції звернулась сестра зниклої дівчини. Вона розповіла, що її 20-річна родичка має психічні розлади і офіційно перебуває в розшуку Шевченківським відділом поліції міста Києва як безвісти відсутня від 5 жовтня цього року.

З її слів, сестра вийшла на зв’язок і сказала, що перебуває у місті Львові в одному із центральних закладів громадського харчування.

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Патрульні опитали охорону закладу і вони повідомили, що дівчина пішла в напрямку нічного клубу. Усі екіпажі отримали в орієнтування фото розшукуваної. Згодом дівчину знайшли на заправній станції, що на проспекті Чорновола.

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