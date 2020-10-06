В ніч на 7 жовтня на Вітовського замінятимуть колію

У ніч з 6 на 7 жовтня на вул. Вітовського замінятимуть аварійну ділянку колії. Відтак, просять водіїв із розумінням поставитися до ситуації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією служби колії ЛКП «Львівелектротранс», сьогодні розпочались підготовчі роботи. Загалом планують замінити 18 метрів колії

«Змін чи затримок у русі трамвайних маршрутів, які курсують по вулиці Вітовського, не передбачається. Задля комфорту мешканців, основні роботи із заміни колії виконуватимуться вночі», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.