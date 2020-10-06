У Славському мотоцикліст через зіткнення з електроопорою опинився на лікарняному ліжку

У понеділок, 5 жовтня, у селищі Славське 29-річний мотоцикліст зіткнувся з електроопорою. У результаті ДТП водій двоколісного потрапив до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
ДТП сталась близько 14.30 у селищі Славське Сколівського району. 29-річний мешканець одного з сіл району не впорався з керуванням мотоциклом та здійснив зіткнення з електроопорою. У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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Вероніка Рой