У Львові стартували зйомки мистецького проєкту «Ковчег Україна: музика»

Зірка світової класичної сцени, диригентка Оксана Линів і культурна менеджерка Ярина Винницька створюють унікальний проєкт «Ковчег Україна: музика», що поєднає традиційну і класичну музику, мультимедійні інсталяції і кінопродакшн, книговидання та інтерактивні ігри. Зйомки проєкту стартували у Львові, в Центрі Довженка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Йдеться про концерт-колаж, що має перезавантажити «музичні архіви» і зробити їх цікавими сучасному слухачеві, концерт-хрестоматію, що відкриє світові непізнану або відому лише вузькому колу спеціалістів колосальну музичну спадщину України. Цей сміливий експеримент має шанс стати музичною візитівкою країни.
«Ми намагаємо матеріалізувати український міф. Цей проєкт народжується з болю, страху і великої любові. Страх за те, що ми втрачаємо себе, втрачаємо унікальний український мікрокосмос. Це як інстинкт самозбереження і бажання врятувати те, що ти любиш. Нам, як нації, потрібно навчитись себе любити, а для цього потрібно себе пізнати. Тому наш проєкт — це спосіб самопізнання, пізнання України», – розповіла культурна менеджерка та авторка ідеї проєкту Ярина Винницька.
В «Ковчег Україна: музика» – 9 дизайнерів, 5 режисерів, 1 великий симфонічний оркестр, 2 хори і 20 солістів. Цей концерт – це 37 найкращих творів із української музичної спадщини та 30 тон сценічних конструкцій і LED-екран площею 42 кв м.
«Все своє свідоме музичне життя, відколи я покинула Львів і працювала з найпрестижнішими колективами світу, я думками була в Україні і думала про те, що бракує нам, українцям, щоб мистецтво в нашій країні стало тим брендом, який інтернаціонально зможе промовляти поза нами. Відтак мені вже в юності захотілося стати впливовою, щоб могти змінювати якісь процеси в своїй державі. Тому я одразу запалилася цим концертом, адже роками досліджую і збираю репертуар українських композиторів-класиків. Програма цього заходу створилася сама собою: ми намагаємось показати тисячолітню хрестоматію розвитку України. Тут буде звучати все багатоголосся української держави», – наголосила диригентка і музична режисерка «Ковчег Україна: музика» Оксана Линів.
Найкращі шедеври української музичної спадщини — архаїчні колядки і давні духовні напіви, знаменний розспів Київо-Печерської лаври і шедеври українського бароко, музика класиків і сучасних композиторів під керівництвом Оксани Линів за участі найкращих українських етно-гуртів — «ДахаБраха», «Хорея Козацька», «Курбаси», Уляни Горбачевської, Молодіжного симфонічного оркестру України, чоловічого хору «Дударик», Київського дівочого хору імені М. Лисенка. Особливий гість концерту – 85-річна співачка з Полісся Домініка Чекун. Режисер-постановник концерту – лауреат Шевченківської премії Андрій Водичев.
Зйомки цього проєкту розпочалися у Львові, у Центрі Довженка. Цей Центр став репетиційною базою «Ковчег Україна: музика».
«В Центрі Довженка масштабний проєкт. Для нас це іміджево, для нас це важливо, адже на декількох метрах квадратних зібралось стільки творчих людей. Ми щасливі долучитися до перетворення і навіть творення класичного українського контенту й бути тим місцем, де це народжується», – зазначає директорка Центру Довженка Марта Іванишин.
У концерті прозвучать твори найкращих українських композиторів – від Лисенка і Лятошинського до Скорика і Сильвестрова. А ще Бортнянський на бандурах замість клавесинів, «мазепинське» «Многая Літа», підсилене хором і оркестром, улюблені хіти ДахиБрахи з симфонічним оркестром, втрачені твори Василя Барвінського, які реконструюють і спробують заграти так, як їх задумував композитор. Окрім того у програмі зазвучить академічний твір Володимира Івасюка, адже за словами музичного керівника проєкту, диригентки Оксани Линів, «Україна ще не усвідомила, що втратила не тільки генія естрадної музики, а й великого класичного композитора».
Особливий бонус концерту – співпраця Сергія Жадана і ДахиБрахи. Вони зустрілись на палубі «Ковчегу», аби створити його гімн: Сергій написав вірша, а ДахаБраха — музику. І спеціально для концерту виконають разом те, що може стати альтернативним гімном України.
Захід відбувається за підтримки Українського культурного фонду.
«Наш фонд виник близько 3 років тому, і за цей час ми встигли підтримати понад тисячу проєктів. Важливо, що держава починає інвестувати в свою культуру. Ми дуже раді, що маємо можливість співтворити історію української культури, щоб залишати майбутнім поколінням цей спадок. Дуже важливо бути сьогодні тут, адже нам потрібно запам’ятати цей момент — сьогодні твориться історія української музики, і це лише початок», – сказала виконавча директорка УКФ Юлія Федів.
ПОДІЇ ПРОЄКТУ:
24 жовтня – онлайн-презентація концерту «Ковчег: найкраще» – найзнаковіші твори, найважливіші інтерв’ю з творцями проєкту, ексклюзивне відео від ДахаБраха і Сергія Жадана, привітання від учасників, цікаві історії з-за лаштунків
24 грудня – прем’єра концерту «Ковчег: різдво» [special edition] – пряма трансляція зі Святвечора, де за одним столом зберуться усі учасники концерту і представлять різдвяні шедеври української музичної спадщини — архаїчні колядки, різдвяні ірмоси, барокові канти і, звісно, «Щедрик» в обробці Леонтовича і Івана Небесного
24 серпня – живий концерт на Софіївській площі у Києві до 30-річчя Незалежності України і подальше турне концерту Україною і найпрестижнішими музичними сценами світу.
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Ольга Денисяка