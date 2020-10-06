Стало відомо, коли запрацює фонтан біля Оперного театру

Сухий фонтан біля Оперного театру у Львові планують відкрити до середини жовтня. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Зазначимо, раніше фонтан біля Оперного театру планували відкрити до кінця вересня.

«Туди ще мають привезти деяке устаткування з-за кордону. Через ситуацію з коронавірусом цей процес трошки затягнувся. Але до середини жовтня його б мали запустити», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

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Додамо, наприкінці серпня цей сухий фонтан вже почали тестувати.

Новий фонтан біля Оперного театру буде схожим до того, що вже облаштований на площі Митній.

Вся площа буде оформлена у вигляді скрипки, гриф якої примикає до Оперного театру. Струни виконані азбукою Морзе з RGB LED підсвічуванням і читаються як «Місце можливостей. Відкритий для світу. Львів – місто кохання. Місто вільних людей».

Міні-метеостанція, розроблена інженерами, регулюватиме напір і висоту струменя фонтану залежно від погоди і сили вітру. Синхронізація фонтану з Оперним театром дозволить насолодитися виставою не тільки всередині театру, а й ззовні. Сам фонтан стане частиною сценічної опери завдяки тому, що струмені води з форсунок паралельно «заграють» як еквалайзери.

Нагадаємо, сухий фонтан біля Оперного театру почали облаштувати ще торік у грудні. Будівництво нового фонтану здійснюють за кошти благодійного фонду «Сокар-Благо». Його вартість становитиме приблизно 1,5 млн доларів.

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