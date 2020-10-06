ОСТАННІ НОВИНИ

Стало відомо, коли запрацює фонтан біля Оперного театру

Вероніка Рой

|

Сухий фонтан біля Оперного театру у Львові планують відкрити до середини жовтня. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

 

Зазначимо, раніше фонтан біля Оперного театру планували відкрити до кінця вересня.

«Туди ще мають привезти деяке устаткування з-за кордону. Через ситуацію з коронавірусом цей процес трошки затягнувся. Але до середини жовтня його б мали запустити», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Реклама партнерів

Додамо, наприкінці серпня цей сухий фонтан вже почали тестувати.

Новий фонтан біля Оперного театру буде схожим до того, що вже облаштований на площі Митній.

Вся площа буде оформлена у вигляді скрипки, гриф якої примикає до Оперного театру. Струни виконані азбукою Морзе з RGB LED підсвічуванням і читаються як «Місце можливостей. Відкритий для світу. Львів – місто кохання. Місто вільних людей».

Міні-метеостанція, розроблена інженерами, регулюватиме напір і висоту струменя фонтану залежно від погоди і сили вітру. Синхронізація фонтану з Оперним театром дозволить насолодитися виставою не тільки всередині театру, а й ззовні. Сам фонтан стане частиною сценічної опери завдяки тому, що струмені води з форсунок паралельно «заграють» як еквалайзери.

Нагадаємо, сухий фонтан біля Оперного театру почали облаштувати ще торік у грудні. Будівництво нового фонтану здійснюють за кошти благодійного фонду «Сокар-Благо». Його вартість становитиме приблизно 1,5 млн доларів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...