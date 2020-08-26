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У Львові почали тестувати сухий фонтан біля Оперного театру

Вероніка Рой

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У Львові почали тестувати сухий фонтан біля Оперного театру. Відповідне відео у Facebook опублікували активісти громадської організації «Зручне місто».

 

«Фонтан біля Оперного театру вже змонтували і тестують», – повідомили активісти.

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Фонтан біля Оперного театру вже змонтували і тестують ;)

Posted by Зручне місто on Friday, August 21, 2020

Зазначимо, сухий фонтан навпроти Львівської опери обіцяють облаштувати до кінця вересня. Новий фонтан біля Оперного театру буде схожим до того, що вже облаштований на площі Митній.

Вся площа буде оформлена у вигляді скрипки, гриф якої примикає до Оперного театру. Струни виконані азбукою Морзе з RGB LED підсвічуванням і читаються як «Місце можливостей. Відкритий для світу. Львів – місто кохання. Місто вільних людей».

Міні-метеостанція, розроблена інженерами, регулюватиме напір і висоту струменя фонтану залежно від погоди і сили вітру. Синхронізація фонтану з Оперним театром дозволить насолодитися виставою не тільки всередині театру, а й ззовні. Сам фонтан стане частиною сценічної опери завдяки тому, що струмені води з форсунок паралельно «заграють» як еквалайзери.

Нагадаємо, сухий фонтан біля Оперного театру почали облаштувати ще торік у грудні. Будівництво нового фонтану здійснюють за кошти благодійного фонду «Сокар-Благо». Його вартість становитиме приблизно 1,5 млн доларів.

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