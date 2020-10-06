На Львівщині рекетири вимагали у сина підприємця щомісячну «данину»

5 жовтня правоохоронці затримали трьох мешканців Червонограда, які вимагали у сина одного з місцевих підприємців 500 доларів США. Згодом почали вимагати щомісячну данину – 1500 гривень. За ці гроші вони обіцяли дозволити його батькам безперешкодно працювати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

До угруповання входили троє мешканців Червонограда, віком від 18 до 23 років.

Зловмисники вимагали від потерпілого 500 доларів США. За ці гроші гарантували, що його батьки зможуть і надалі безперешкодно займатись законною підприємницькою діяльністю.

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Щоб змусити віддати їм кошти, підозрювані били потерпілого, який, зрештою, перерахував на банківську картку одного із учасників 3500 гривень. Надалі вказані особи висунули вимогу – платити їм щомісячно 1500 гривень «данини». У разі порушення умов, погрожували фізичним насильством.

Затримали учасників угруповання у понеділок, 5 жовтня, у Червонограді – під час отримання чергового траншу.

Такі дії чоловіків кваліфіковано за ч.2 ст.189 (вимагання) КК України. Їм повідомлено про підозру. Крім цього, прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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