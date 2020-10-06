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На кордоні з Польщею митники затримали контрабанду елітного алкоголю

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники виявили у автомобілі мешканця Чернівців 70 пляшок контрабандного елітного алкоголю. Про це інформує Галицька митниця.

 

Під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Краківець-Корчова» 26-річний житель м.Чернівці вказав у декларації лише багаж з особистими речами. При усному опитуванні він заперечив наявність будь-яких інших товарів. Проте при перевірці багажного відділення мікроавтобуса митники виявили коробки з міцними напоїв різних торгових марок. Загалом там була 71 пляшка.

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На порушника складено протокол за статтею 472 Митного кодексу України. Вартість вилучених товарів потребує додаткової оцінки спеціаліста-експерта. Справу скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця

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