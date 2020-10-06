Легендарний «Ляпіс» дасть концерт у Львові

У Львові, 19 листопада, у Malevich Concert Arena відбудеться концерт гурту «Ляпис 98». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На концерті шанувальники гурту зможуть почути усі хіти 90-х і початку 2000-х. Тому організатори запрошують усіх до Malevich Concert Arena на вибуховий концерт улюбленого Ляпис 98.

«Усі хіти 90-х і початку 2000-х – за один божевільний вечір! Таке не пропускають. За зайвий квиток на подію такого штибу дехто, подейкують, готовий віддати останнє. Ми ж пропонуємо замовити квитки без непотрібних жертв та за кращою ціною – вже сьогодні!», – зазначають організатори.

Як відомо, Ляпис 98 — проект Сергія Михалка. Музиканти виконують старі хіти панк-рок-гурту «Ляписа Трубецкой» 1990-х і початку 2000-х років.

Захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог, 19 листопада, о 19.00

Квитки можна придбати тут: Concert.Ua/Ljapis