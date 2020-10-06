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Двоє львів’ян, погрожучи ножем, пограбували таксиста

Вероніка Рой

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Патрульні затримали двох львів’ян, які, погрожуючи ножем, пограбували 23-річного таксиста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

 

5 жовтня близько 23-ї години до патрульних у Зимній Воді звернувся водій таксі та повідомив, що його пограбували. Зі слів потерпілого, троє клієнтів сіли в його автомобіль на вулиці Зубрівській. Згодом, приставивши ніж до горла, викрали золотий ланцюжок.

Заявник розповів, що троє чоловіків вирішили поїхати у селище Куликів. Там один з них вийшов, ймовірно за наркотичними речовинами, а інші двоє здійснили грабіж. Після скоєного, особи продовжували погрожувати. Згодом таксист привіз зловмисників до Львова і возив їх різними аптеками.

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На перехресті вулиць Наукова-Кульпарківська особи попросили вкотре зупинитися. Коли вони вийшли, таксист різко рушив з місця і поїхав геть. Опісля він про ситуацію повідомив поліцію.

Під час поверхневої перевірки автомобіля, патрульні виявили особисті речі одного із грабіжників: мобільний телефон, павербанк, блокнот та паспорт на ім’я 41-річного львів’янина. Інспектори встановили, що він раніше судимий. Також поліцейські опитали потерпілого.

Завдяки базі даних патрульних, заявник по фото упізнав двох осіб, які могли б бути причетні до злочину. Зокрема, у скоєні злочину запідозрили львів’ян віком 29 та 39 років.

Патрульні відвезли потерпілого у Франківський відділ поліції для написання заяви. Тим часом інші екіпажі вже займалися пошуками ймовірних зловмисників. Екіпажі виявили обох чоловіків за місцем проживання, місце знаходження третього встановлюють.

Попередня кваліфікація події за ч.2 ст.186 ( Грабіж здійснений за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Карається позбавленням волі на термін від чотирьох до шести років.

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