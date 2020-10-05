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Збірна Львівщини виборола 42 медалі на чемпіонаті України з велотреку

Вероніка Рой

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У неділю, 4 жовтня, на Львівщині завершився Відкритий чемпіонат України з велоспорту на треку. Збірній Львівщині на цих змаганнях вдалося здобути 42 медалі. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Змагання зібрали понад 200 велосипедистів з 20 клубів. Відтак впродовж чотирьох днів найкращі велоспортсмени країни змагались у різноманітних дисциплінах: у командній гонці переслідування, у гонці стретч, груповій гонці, у гіті, гонці з вибуттям, спринті, гонках темпо, кейрін та медісон.

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Збірна команда Львівщини, яка на чемпіонаті була представлена 20 спортсменами, за підсумками усіх гонок виборола 42 медалі. З них – 22 золотих, 10 срібних та 10 бронзових. Серед тих, хто виборов найбільше медалей, Матвій Хацинський, Даниїл Яковлев, Олександр Кривич та Соломія Лукачук.

Додамо, вже незабаром шестеро представників Львівщини стартуватимуть на чемпіонаті Європи з велоспорту на треку U23 в Італії.

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Фото: управління спорту ЛОДА

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