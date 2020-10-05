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Від початку року чадним газом отруїлись майже 90 львів’ян: правила безпеки

Ольга Денисяка

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Від початку року у Львові трапилось 39 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 88 людей, з них 30 – діти. На жаль, 3 осіб загинули. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Фахівці наголошують: основна вимога, щоб не сталося біди, – це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, через двері і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин, тобто газові котли чи колонки тощо, цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

«Щоб убезпечити себе, є звичайний прилад – газосигналізатор. Він дає світлову і звукову сигналізацію, коли є витік природнього газу чи утворився чадний газ. Цей невеликий прилад може зберегти здоров’я і життя мешканців, які користуються газом.

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Мешканці найперше мають розуміти, що почувши запах газу, треба одразу перекривати всі крани і телефонувати «104», відчиняти вікна-двері і виходити з приміщення. Тоді приїде аварійна служба і зробить все необхідне. Найголовніше, щоб не було жодних проблем, — не можна самовільно втручатися в газову мережу – перестановлювати газові прилади, переключати тощо. Усі ці роботи мають проводитися спеціалізованими підприємствами», – наголосив начальник львівського відділення АТ «Львівгаз» Павло Сербан.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

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