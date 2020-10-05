У центрі Львова патрульні впіймали чоловіка, якого розшукували за вбивство

Патрульні виявили на площі Міцкевича у Львові 36-річного мешканця Полтавщини, який перебував у розшуку за скоєння тяжкого злочину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Так, близько 22:00 год. 4 жовтня на площі Міцкевича екіпаж 2 батальйону виявив підозрілого в нетверезому стані. Патрульні встановили особу чоловіка і з’ясувалося, що 36-річного мешканця Полтавської області розшукує Святошинський відділ поліції міста Києва.

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Чоловік ховається від суду за скоєння злочину за ч.2 ст.121 умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. За це загрожує позбавленням волі від семи до десяти років.

Чоловіка доставили у Галицький відділ поліції і повідомили ініціатора розшуку.

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