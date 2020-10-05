У Львові хуліган розбив вітрину супермаркету та вікно автомобіля

На світанку 5 жовтня патрульні затримали чоловіка, який розбив вітрину супермаркету на Чорновола, пошкодив ролети газетного кіоску, а також розбив вікно чужого авто і проник всередину. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, близько 05:00 год. ранку охоронець одного з супермаркетів на проспекті Чорновола повідомив патрульним поліцейським про чоловіка, який проник в чужий автомобіль Fiat Doblo. За словами охоронця напередодні цей чоловік розбив вікно в супермаркеті та проникав туди, а також пошкодив ролокасети в газетному кіоску.

«Інспектори виявили в автомобілі Fiat Doblo розбите вікно у дверцятах. В середині сидів 24-річний чоловік, який не зміг пояснити, що там робить. Під час поверхневої перевірки у нього виявили кілька пачок сигарет», – розповідають у поліції.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції. Львів’янина затримали та доставили у відділок.

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