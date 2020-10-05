Львів'ян запрошують на музичний містичний перформанс

Театр Хармс Шоу запрошує на музичний містичний перформанс «Айя», який відбудеться 10 жовтня у Палаці культури імені Гната Хоткевича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Аудіотеатральний перформанс «Айя» – це поєднання живої акторської гри і звукового полотна, яке створюється і обробляється в режимі реального часу.

Засобом вираження є як мелодичні партії на віолончелі з гітарою, так і атональні текстурні звуки створювані електронними девайсами.

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Двоє музикантів задають мотив і настрій, а саундмейкери за допомогою обробки ефектами і різних маніпуляцій зі звуком перетворюють це в одну цільну атмосферу, формується звукошумовий супровід, що служить опорою для театральної дії. Актори грають сценарій і водночас повністю залежні від експресії, яку задає музика.

У концерті беруть участь:

Олена Москаленко – віолончель;

Вадим Сенгеєв та Петро Петровський – звукоінженерія, саунддизайн;

Герман Гошкадор – гітара;

Катя Черняг, Айрін Сафарлі, Назарій Боденко – театральні замальовки

Концерт відбудеться 10 жовтня о 19:00 год. у Палаці культури імені Гната Хоткевича (вул.Кушевича, 1) Телефон для довідок: 066−16−70−488

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