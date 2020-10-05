ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян запрошують на музичний містичний перформанс

Ольга Денисяка

|

Театр Хармс Шоу запрошує на музичний містичний перформанс «Айя», який відбудеться 10 жовтня у Палаці культури імені Гната Хоткевича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Аудіотеатральний перформанс «Айя» – це поєднання живої акторської гри і звукового полотна, яке створюється і обробляється в режимі реального часу.

Засобом вираження є як мелодичні партії на віолончелі з гітарою, так і атональні текстурні звуки створювані електронними девайсами.

Реклама партнерів

 

Двоє музикантів задають мотив і настрій, а саундмейкери за допомогою обробки ефектами і різних маніпуляцій зі звуком перетворюють це в одну цільну атмосферу, формується звукошумовий супровід, що служить опорою для театральної дії. Актори грають сценарій і водночас повністю залежні від експресії, яку задає музика.

У концерті беруть участь:

Олена Москаленко – віолончель;

Вадим Сенгеєв та Петро Петровський – звукоінженерія, саунддизайн;

Герман Гошкадор – гітара;

Катя Черняг, Айрін Сафарлі, Назарій Боденко – театральні замальовки

Концерт відбудеться  10 жовтня о 19:00 год. у Палаці культури імені Гната Хоткевича (вул.Кушевича, 1) Телефон для довідок: 066−16−70−488

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...