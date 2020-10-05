Дощ та до +21: прогноз погоди у Львові на 6 жовтня

У вівторок, 6 жовтня, у Львові та області прогнозують дощову погоду та до 21 градусу тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 12-14 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +21°C.

Впродовж дня на Львівщині дощитиме. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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