До 10 років тюрми «світить» турскавчанину, який продавав наркотики

Прокурори повідомили про підозру за збут наркотиків 34-річному трускавчанину. Тепер чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що 34-річний місцевий мешканець з вересня по серпень цього року продав своєму земляку таблетки, які містили наркотичний засіб бупренорфін, що підтверджено експертизою.

Такі дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1, 2 ст.307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

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За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу – наразі підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.

На це час проводяться необхідні слідчі дії. Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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