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35-річний львів’яний побив поліцейського, який приїхав на виклик

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 35-річного львів’янина, котрий побив правоохоронця, що приїхав на виклик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

2 жовтня близько 14.15 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гнатюка у Львові відбувається конфлікт між громадянами. На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, які поводились агресивно, на зауваження інспекторів не реагували. Натомість один з них вдарив поліцейських в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.

Зловмисника було доставлено у Галицький відділ поліції. Його особу встановлено: ним виявився 35-річний мешканець Львова.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до до п’яти років.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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