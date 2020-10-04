В Україні обрали найкращого вчителя року

Найкращим вчителем України став Василь Дяків зі Заліщиків, що на Тернопільщині. Про це йдеться на офіційній сторінці премії Global Teacher Prize Ukraine у Facebook.

Василь Дяків викладає історію, громадянську освіту та основи здоров’я у Заліщицькій державній гімназії. Саме він здобув перемогу у щорічній національній премії Global Teacher Prize Ukraine.

Тепер найкращий педагог України 2020 року отримає 250 тисяч гривень, поїздку на найбільшу світову освітню подію Global Education and Skills Forum 2021 та один рік безкоштовного навчання від організатора премії ГС «Освіторія».

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Церемонія нагородження відбулася 3 жовтня у Києві.

«Моя бабуся мене вчила нести відповідальність. Вона закладала це в мене. А друге – вона вчилася мене вчитися впродовж життя. І досі від освітнього процесу отримую насолоду, кайф. Зараз, у XXI столітті, найголовніша навичка – комунікація. Я вчу цьому дітей за допомогою де патів, групової роботи, я хочу записати TED-виступи з учнями. Кожна дитина особистість і має своє бачення, але я їх вчу бути командними гравцями. Пам’ятаймо просту істину НУШ: вчитель повинен бути особистістю, патріотом і новатором. Школа завжди обмежена, тому ми маємо виходити за межі, маємо ставити перед дітьми питання, які вони мають вирішувати. Бо за них цього ніхто не зробить», – цитує Василя Дяківа Уніан.

Зазначимо, що Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія для вчителів. Вона має на меті відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та підкреслити важливість педагогів в Україні.

Цю національну премію в 2017 році заснувала ГС «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation. Переможця завжди обирає експертне журі, подавати свою заявку може кожен охочий.

Нагадаємо, у 2019 році четверо педагогів зі Львова пройшли у півфінал Global Teacher Prize Ukraine та потрапили у ТОП-50 кращих вчителів України. Але у фінал національної премії вдалось пройти лише учительці початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. М. Конопницької м. Львів Олені Гальвіцькій.

Найкращим вчителем 2019 року стала Наталя Кідалова з міста Мелітополя Запорізької області.

Додамо, що сьогодні, 4 жовтня, в Україні відзначають День учителя.

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