Якої погоди чекати на Львівщині 5 жовтня?

В понеділок, 5 жовтня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з ранковим туманом, місцями пройдуть грози. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +26°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть грози. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально уважними на дорозі і не забувати вмикати фари.

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