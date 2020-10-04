Гирьовики зі Львівщини вибороли 5 золотих медалей на чемпіонаті Європи

Львівські спортсмени Анжеліка Намєснік та Михайло Домінюк здобули відразу 5 золотих медалей на чемпіонаті Європи з гирьового спорту. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури і спорту ЛОДА.

Під час змагань Анжеліка Намєснік у своїй ваговій категорії виборола 4 золоті медалі серед дорослих у чотирьох дисциплінах: двоборство, ривок гирі, поштовх гир від грудей і поштовх гир за довгим циклом.

Натомість Михайло Домінюк завоював золоту медаль в естафеті поштовх гир за довгим циклом.

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Зазначимо, що Михайло Домінюк, заслужений майстер спорту України, є представником Львівського державного університету внутрішніх справ, членом національної збірної команди з гирьового спорту.

Анжеліка Намєснік також є членом національної збірної, представляє Національну академію сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Право представляти Україну на міжнародних змаганнях гирьовики Львівщини вибороли на національному чемпіонаті, що відбувся наприкінці вересня у Києві.

Додамо, чемпіонат Європи з гирьового спорту проходив в Данії у місті Нествед. Змагання завершились 3 жовтня.

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Фото: ЛОДА