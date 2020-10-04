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Для трьох львівських лікарень хочуть купити у лізинг рентген-апарати

Наталя Дуляба

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Комісія гуманітарної політики Львівської міськради на своєму засіданні погодила придбання у лізинг рентген-апаратів для трьох лікарень міста. Про це йдеться на інформаційному порталі депутатів міської ради.

 

Депутати погодили закупівлю в лізинг рентген-апаратів для трьох львівських лікарень: 3-ої міської лікарні на вул. Шевченка, 366, пологового будинку №1 і для 1-ої міської лікарні ім. Князя Лева. На це потрібно витратити 18,2 млн грн.

«Зараз завершується реконструкція приміщення нового лабораторно-поліклінічного відділення 3-ої міської лікарні на вул. Шевченка, 366. Треба його забезпечити рентген-апаратом, вартість його становить 4,5 млн грн. Для пологового будинку №1, де приймають вагітних з коронавірусною інфекцією, придбають пересувний рентген-апарат вартістю 3,7 млн грн. Третій рентген-апарат буде закуплено для 1-ої міської лікарні ім. Князя Лева, яка також визначена під COVID-19. Оскільки це велика лікарня, то буде придбано рентген-апарат вартістю 10 млн грн на три робочі місця», – розповіла в.о. начальника міського управління охорони здоров’я Наталія Літвінська.

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Для того, аби розпочати процедуру лізингової закупівлі, відповідне рішення ще має прийняти сесія Львівської міськради.

Зазначимо, що лізинг – це фактично кредит, але не у грошовій формі, а в формі майна. Лізингодавець дає у користування певне майно, яке лізингоотримувач має оплатити протягом певного часу.

Нагадаємо, на початку року мерія вже вирішила купити в лізинг медобладнання для двох лікарень на 50 млн грн.

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