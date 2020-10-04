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Юна львів’янка здобула «срібло» на чемпіонаті України з боксу

Наталя Дуляба

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Спортсменка зі Львова Тетяна Дачишин стала віцечемпіонкою України з боксу серед жінок-молоді. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

 

У суботу, 3 жовтня, в Харкові завершився чемпіонат України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат. Єдина львів’янка, яка виступила у категорії жінок-молоді (2002-2003 років народження) була Тетяна Дачишин. Вона виборола срібну медаль у ваговій категорії до 64 кг.

У першому бою на турнірі Тетяна Дачишин перемогла киянку Анну Крикун, а в другому, у півфіналі – хмельничанку Ольгу Барабаш. Уже в середині першого раунду рефері зафіксував перемогу львів’янки.

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У фінальному поєдинку Тетяна Дачишин поступилася за очками більш досвідченій і габаритнішій Марині Стойко з Київщини – майстру спорту України, чемпіонці України, переможниці міжнародних змагань.

Зазначимо, 16-річна Тетяна Дачишин є вихованкою відомого львівського боксера, майстра спорту України міжнародного класу Романа Джумана.

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