Юна львів’янка здобула «срібло» на чемпіонаті України з боксу

Спортсменка зі Львова Тетяна Дачишин стала віцечемпіонкою України з боксу серед жінок-молоді. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

У суботу, 3 жовтня, в Харкові завершився чемпіонат України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат. Єдина львів’янка, яка виступила у категорії жінок-молоді (2002-2003 років народження) була Тетяна Дачишин. Вона виборола срібну медаль у ваговій категорії до 64 кг.

У першому бою на турнірі Тетяна Дачишин перемогла киянку Анну Крикун, а в другому, у півфіналі – хмельничанку Ольгу Барабаш. Уже в середині першого раунду рефері зафіксував перемогу львів’янки.

Реклама партнерів

У фінальному поєдинку Тетяна Дачишин поступилася за очками більш досвідченій і габаритнішій Марині Стойко з Київщини – майстру спорту України, чемпіонці України, переможниці міжнародних змагань.

Зазначимо, 16-річна Тетяна Дачишин є вихованкою відомого львівського боксера, майстра спорту України міжнародного класу Романа Джумана.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.